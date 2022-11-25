



Национальная гвардия и огонь на поражение. Подробности соглашения с Бен-Гвиром



После долгих часов переговоров фракции Ликуда и Оцма Йегудит достигли окончательного соглашения о следующем правительстве. Его положения закреплены в специальном приложении.



Приложение приближает подписание полного соглашения, которое будет включать бюджеты, основные проблемы и базовые руководящие принципы работы правительства.



Приложение дополняет соглашения прошлой недели, согласно которым будет урегулирован статус Хомеш, урегулирована ешива в Авиатар, урегулированы новые поселения, будет принят закон, предусматривающий до 10 лет тюрьмы за рэкет (протекшен) и расширенный закон о восстановлении правопорядка на Юге страны, который позволит стрелять на поражение в похитителей оружия с военных баз.



Согласно соглашениям, Бен-Гвир займет пост министра внутренней безопасности, который отныне будет называться министерством национальной безопасности. Его кабинет будет обладать широкими полномочиями и включать в себя зеленую полицию, зеленый патруль, управление по борьбе с нарушениями в сфере недвижимости и командование МАГАВом в Иудее и Самарии



Бен-Гвир также будет занимать должности члена кабинета безопасности и члена различных министерских комитетов. Также было достигнуто соглашение о том, что в интересах укрепления государственного управления, общественного порядка, личной безопасности, борьбы с преступными организациями и рэкетом будет создана национальная гвардия, а резерв МАГАВа будет использоваться более эффективно.



Кроме того, согласно соглашению, "Оцма Йегудит" получила министерство по развитию Негева и Галилеи, которое возглавит член МК Ицхак Вассерлауф. Между Ликудом и "Оцма Йегудит" была достигнута договоренность о расширении полномочий и сфер деятельности министерства, и оно будет называться "Министерство по развитию Негева и Галилеи и национальной устойчивости". Бюджет нового министерства составит два миллиарда шекелей в год.



Кроме того, директор по планированию в министерстве по развитию Негева и Галилеи и социальной устойчивости будет отвечать за осуществление регулирования всех новых поселений в Иудее и Самарии в соответствии с решениями группы министров во главе с премьер-министром. Также "Оцма Йегудит" получит Министерство Иерусалима и еврейского наследия, которое будет заниматься всеми объектами наследия и древностей в Израиле, включая Иудею и Самарию. Его возглавит Амихай Элиягу.



Оцма Йегудит также получит пост председателя комитета внутренней безопасности. Им станет Цвика Фогель.