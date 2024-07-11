



На саммите НАТО Эрдоган призвал к санкциям против Израиля



Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что президент США Джо Байден и его администрация являются соучастниками военных преступлений Израиля и нарушений международного права в ходе конфликта в Газе, и призвал ввести санкции против Израиля.



В интервью Newsweek во время саммита НАТО в Вашингтоне Эрдоган заявил, что "жестокое убийство" Израилем мирных жителей и удары по больницам, центрам помощи и другим объектам являются военными преступлениями, не упомянув при этом своего союзника ХАМАС и использование террористической группировкой таких объектов в военных целях.



"Администрация США, однако, игнорирует эти нарушения и оказывает Израилю максимальную поддержку. Они делают это за счет того, что сами являются соучастниками этих нарушений", - цитирует Эрдогана издание.



"На данном этапе кто и какие санкции применит к Израилю за нарушение международного права? Это главный вопрос, и никто на него не отвечает", - сказал он.