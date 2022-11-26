



На Ближнем Востоке появятся три ядерных державы

Окончательный провал плана действий, известного также как Соглашение по иранской ядерной программе (СВПД), вполне может привести к появлению в мире еще одной ядерной державы. А дальше есть риск начала неконтролируемого процесса ядерного вооружения, пишет в своём Telegram-канале директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.



"Иранская ядерная бомба в совокупности с успехами Тегерана в ракетостроении и производстве БПЛА кардинально изменит ситуацию на Ближнем Востоке. Региональное ядерное противостояние Ирана и Израиля — это только одно из последствий. Скорее всего, после обретения Тегераном ядерного статуса его сильно захотят получить Турция и Египет.



Таким образом, может сложиться ситуация, при которой на Ближнем Востоке появятся сразу три ядерные державы. И это изменит ситуацию не только в регионе, но и в мире в целом. В мировой политике начнется ползучая нуклеаризация", — пишет Пилько.



