



МУС проведет заседания на этой неделе по запросу о чрезвычайных мерах в Рафиахе

Международный суд ООН проведет слушания в четверг и пятницу, чтобы обсудить новые чрезвычайные меры, которых добивается Южная Африка в связи с операциями Израиля в Рафиахе, говорится в сообщении трибунала.



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Слушания, которые пройдут 16 и 17 мая, будут посвящены просьбе ЮАР к суду принять дополнительные чрезвычайные меры против Израиля в связи с его атаками на Рафиах, говорится в сообщении трибунала, которое является частью текущего дела, обвиняющего Израиль в актах "геноцида" против палестинцев.





