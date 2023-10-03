Моссад: Давид Барнеа не встречался с Шикмой Бреслер
Моссад опровергает сообщения о том, что руководитель агентства Давид Барнеа встречался с одной из лидеров протестов против правовой реформы Шикмой Бреслер.
"Полный фейк. Глава Моссада не встречался с Шикмой Бреслер", - сказано в заявлении.
Оно было сделано в ответ на слова депутата от "Ликуда" Тали Готлиб, которая написала в соцсети, что Барнеа встречался с Бреслер.
"Я слышала, что госпожа Бреслер, которая называла правых выбранных должностных лиц нацистами, лично встречалась с главой Моссада", - сказала Готлиб.