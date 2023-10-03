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Моссад: Давид Барнеа не встречался с Шикмой Бреслер
03.10.2023 21:11 Алина Груднева

Моссад: Давид Барнеа не встречался с Шикмой Бреслер

Моссад опровергает сообщения о том, что руководитель агентства Давид Барнеа встречался с одной из лидеров протестов против правовой реформы Шикмой Бреслер.

"Полный фейк. Глава Моссада не встречался с Шикмой Бреслер", - сказано в заявлении.

Оно было сделано в ответ на слова депутата от "Ликуда" Тали Готлиб, которая написала в соцсети, что Барнеа встречался с Бреслер.

"Я слышала, что госпожа Бреслер, которая называла правых выбранных должностных лиц нацистами, лично встречалась с главой Моссада", - сказала Готлиб.

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