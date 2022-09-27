



Москва пугает изменениями условий "переговоров" с Киевом, намекая на аннексию

Россия вроде бы все еще готова к мирным переговорам с Украиной, однако условия Москвы изменяются "по мере изменения ситуации". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Президент (Путин - ред.) говорил, что Россия, разумеется, сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, изменяются и условия, об этом мы неоднократно говорили", - заявил Песков.



По его словам, все цели так называемой "специальной военной операции" остаются такими, как и были.



"Но в данном случае также на переговорах (Путина и Эрдогана - ред.) было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона, поэтому специальная военная операция продолжается", - добавил Песков.



Следует отметить, что это заявление спикера главы Кремля прозвучало на фоне сообщений о готовности Путина объявить аннексию временно оккупированных территорий Украины уже на этой неделе.



Отметим, что по состоянию на данный момент Украина и РФ мирных переговоров не ведут. Это принципиальная позиция Банковой, которая заявляла, что говорить с Москвой будет только после успешного контрнаступления ВСУ.



При этом президент Зеленский ранее предупредил Кремль, что проведение так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях вообще сведут на нет дипломатическое урегулирование ситуации.