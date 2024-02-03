



Москва: полиция задержала репортеров, освещавших акцию протеста солдатских жен

Российская полиция в субботу, 3 февраля задержала группу из примерно 20 журналистов, включая репортера AFP, освещавших московскую акцию протеста жен военнослужащих, мобилизованных для участия в боевых действиях в Украине.



Женщины уже несколько недель устраивают редкие акции - неудобное для властей движение, которое до сих пор не удалось подавить.



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Задержанный журналист AFP сообщил, что российские и иностранные репортеры - все мужчины - были задержаны и доставлены в полицейский участок.



В то время как Москва организовала масштабные репрессии против инакомыслия внутри страны, женское движение до сих пор оставалось безнаказанным.



Задержанный журналист AFP сообщил, что в акции протеста приняли участие около 40 человек.

