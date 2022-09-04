



Морякам с турецкого эсминца не позволили сойти на берег в Хайфе

вчера, 3 сентября, в порт Хайфы впервые за последние десять лет зашел турецкий военный корабль.



Морякам турецкого эсминца, однако, не позволили сойти на берег. Причиной стал тот факт, что у моряков не было оформленных паспортов или транзитных документов.



Морякам позволили сойти на новый причал порта и зайти в дьюти-фри.



Несколько дней назад представителям турецкого посольства подробно объяснили правила пребывания военного персонала НАТО на территории Израиля и необходимые для этого документы.

