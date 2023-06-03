



Многотысячная демонстрация против правовой реформы в Хайфе: видео

Вечером, 3 июня, прошла многотысячная демонстрация против правовой реформы в Хайфе.



Протестующие прошли маршем по ставшему уже привычным маршруту.



Главная демонстрация, традиционно, состоится на перекрестке Хорев.



Сегодняшняя тема акции протеста, среди прочего, аресты демонстрантов, которые устроили прошлой ночью беспорядки возле дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии.



