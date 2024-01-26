



Мишель отказался от выборов в Европарламент

Глава Евросовета Шарль Мишель снял свою кандидатуру с выборов в Европарламент.



"Я не хочу, чтобы споры отвлекали нас от главного и наносили ущерб институту, который я возглавляю, а значит, и европейскому проекту", - цитирует его заявление La Libre.



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По словам Мишеля, он не ожидал, что выдвижение его кандидатуры приведет к такому количеству негативных реакций.



"Я отмечаю, что обидные нападки все чаще превалируют над фактическими и объективными аргументами. На мой взгляд, это негативно сказывается на развитии демократической жизни. На личном уровне это заставляет меня задуматься о значении и влиянии, не только для себя, но и для близких мне людей, избирательных обязательств, которым я посвятил свою жизнь в течение тридцати лет", - пояснил он.