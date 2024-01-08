



Мишель: назначения Орбана на пост главы Евросовета можно избежать

Глава Евросовета Шарль Мишель, который планирует досрочно уйти в отставку, прокомментировал информацию о том, что его место может занять венгерский премьер Виктор Орбан.



По его словам, такого сценария можно избежать.



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"Я хочу четко заявить, что в любом случае в июне должно было быть принято решение о моем преемнике, а решение парламента будет принято в июле, поэтому Раде будет легко принять решение, предполагая, что в должность вступит мой преемник", - сказал Мишель.



По его словам, есть много инструментов, чтобы избежать назначения Орбана, если есть политическая воля.