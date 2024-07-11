



"Миротворец" Орбан теперь встретится с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках своей "мирной миссии" теперь намерен встретиться с Дональдом Трампом.



По данным Bloomberg, об этом сообщает информированный источник.



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Их встреча ожидается во Флориде в четверг, 11 июля, по завершении саммита НАТО, который проходит в Вашингтоне. По словам источника, Орбан отправится в имение Трампа Мар-а-Лаго.



Источник также утверждает, что республиканец не против премьера Венгрии продвигать инициативу какого-либо мирного соглашения между Украиной и Россией.