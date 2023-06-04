



Минобороны РФ об атаке в Белгородской области: Противник рассеян и отошел

Министерство обороны РФ объявило, что подразделениям прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничникам удалось пресечь попытку “диверсионно-разведывательной группы украинских террористов” переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.



“По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел”, – говорится в сообщении российского военного ведомства.