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04.06.2023 21:54 Евгения Маркова

Минобороны РФ об атаке в Белгородской области: Противник рассеян и отошел

Министерство обороны РФ объявило, что подразделениям прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничникам удалось пресечь попытку “диверсионно-разведывательной группы украинских террористов” переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.

“По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел”, – говорится в сообщении российского военного ведомства.

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