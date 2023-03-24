Министр связи заявил о конфликте интересов юридического советника

Министр связи Шломо Кари ответил на заявление юридического советника правительства Гали Бахарав-Миары против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

“Как человек, назначенный и управляемый Гидеоном Сааром и его друзьями, на которого влияет ненависть к Нетаниягу, вы запятнаны серьезным конфликтом интересов. Когда дело доходит до отношений с премьер-министром, юридическая ситуация ясна: вы должны избегать любых связей с Нетаниягу”, – считает министр.