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Министр связи заявил о конфликте интересов юридического советника
24.03.2023 10:30 Наталья Богинская

Министр связи заявил о конфликте интересов юридического советника

Министр связи Шломо Кари ответил на заявление юридического советника правительства Гали Бахарав-Миары против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

“Как человек, назначенный и управляемый Гидеоном Сааром и его друзьями, на которого влияет ненависть к Нетаниягу, вы запятнаны серьезным конфликтом интересов. Когда дело доходит до отношений с премьер-министром, юридическая ситуация ясна: вы должны избегать любых связей с Нетаниягу”, – считает министр.

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