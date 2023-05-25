



Министр финансов: Повышения налогов не будет

Министр финансов Бецалель Смотрич заявляет, что правительство не намерено повышать налоги или проводить сокращения после утверждения государственного бюджета.



"Повышения налогов не будет, может даже наоборот. Даже если мы получим дефицит в 2%, ничего страшного не произойдет. Вся ложь в СМИ, паника, сокращения, статьи в Минфине уже кричат о повышении налогов. Я говорю, повышения налогов не будет, не будет сокращений, потому что нам это не нужно", - сказал Смотрич в интервью Israel Hayom



По его словам, он намерен существенно снизить стоимость жизни за счет борьбы с монополиями. "Как правый человек, который хочет свободного рынка, я не люблю вмешиваться в рынок, но наша роль как правительства состоит в том, чтобы создать условия для реальной конкуренции, а для этого нам нужно разрушить здесь монополии, которые были построенные за десятилетия и служат только сильным под защитой закона".



Министр финансов подчеркнул, что правовая реформа будет продвигаться правительством. «Нас избрали не на основе придирок, на четкой правовой повестке, и я говорю однозначно — колесо реформы уже не повернуть вспять. Если бы Ганц смотрел на вопрос по существу, то уже были бы договоренности, но оппозиция не заинтересована в достижении договоренностей и создании мира. Они просто хотят переговоров, чтобы тянуть время".

