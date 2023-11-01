



Минимум четверо итальянцев покинули Газу - МИД

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил, что 1 ноября через египетский контрольно-пропускной пункт Рафиах Газу покинули несколько итальянцев.



"Я только что разговаривал с первыми четырьмя итальянцами, покинувшими Газу. Они устали, но в хорошем состоянии. Им помогает итальянский консул в Каире. Мы продолжим работать, чтобы все остальные могли выбраться", - сказал министр.



Ранее источники в силах безопасности Египта подсчитали, что границу за сегодняшний день пересекли как минимум 320 иностранцев.



