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Минимум четверо итальянцев покинули Газу - МИД
01.11.2023 18:09 Алина Груднева

Минимум четверо итальянцев покинули Газу - МИД

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил, что 1 ноября через египетский контрольно-пропускной пункт Рафиах Газу покинули несколько итальянцев.

"Я только что разговаривал с первыми четырьмя итальянцами, покинувшими Газу. Они устали, но в хорошем состоянии. Им помогает итальянский консул в Каире. Мы продолжим работать, чтобы все остальные могли выбраться", - сказал министр.

Ранее источники в силах безопасности Египта подсчитали, что границу за сегодняшний день пересекли как минимум 320 иностранцев.

 

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