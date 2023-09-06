



Минфин заявил о невозможности финансирования проекта о призыве

Правительство не имеет возможности профинансировать проект закона о призыве, которого требуют харедим, заявил министр финансов Бецалель Смотрич. Об этом сообщает общественный телеканал "КАН-11" со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ходом дискуссии.



Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви выступил с публичными комментариями против общих исключений и в пользу широкого набора войск. По данным телеканала, это происходит на фоне предупреждения министерства финансов о неосуществимости плана, в случае непринятия которого партии харедим угрожают свергнуть правительство.



Кан добавляет, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал опубликовать законопроект после периода еврейских праздников, который заканчивается 7 октября.