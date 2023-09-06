



"Яхадут-ха-Тора" угрожает развалом коалиции из-за закона о призыве

Один из старших партнеров премьер-министра Биньямина Нетаниягу по коалиции прямо угрожает падением правительства, если закон, предусматривающий полное освобождение от службы в армии для студентов ешив хареди, не будет принят до принятия дальнейших законов по судебной реформе. Глава партии "Яхадут-ха-Тора" Ицхак Голдкнопф заявил новостному сайту "Кикар Ха Шаббат", что ультраортодоксальные партии совершили ошибку, не настояв на принятии закона о призыве в армию до формирования правительства в декабре.



По его словам, принятие закона раз за разом откладывалось, а чиновники коалиции объясняли это тем, что атмосфера слишком нестабильна для такого шага.

Голдкнопф заявил, что указание раввинов "Яхадут-ха-Тора" о том, что "без законопроекта нет правительства", остается в силе, и он отвергает любое смягчение планируемого закона. На вопрос, “значит ли это, что без законопроекта нет правительства", он ответил, что “похоже на то".



“Это обязательство "Ликуд" перед нами, что до законопроекта ничего больше не пройдет", – указал Голдкнопф, предъявив документ, подписанный секретарем правительства.



По его словам, все партии хареди сказали Нетаниягу, что будут голосовать против любого законопроекта о реорганизации судебной системы до тех пор, пока не будет принят законопроект.