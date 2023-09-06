



Начальник Генштаба ЦАХАЛа обрушился на отказников

Глава ЦАХАЛа Гераци Халеви ответил на призывы сотен подростков, объявивших, что они не будут служить в армии в знак протеста против правительственной реформы судебной системы и десятилетнего "военного господства Израиля в Иудее и Самарии".



"Для молодежи, которая рассматривает возможность отказа от службы в армии, есть четкое заявление: Мы всегда будем жить здесь, в Государстве Израиль. Поэтому мы должны его защищать", – заявил Халеви. "Каждый, кто думает о том, чтобы не идти в армию, должен спросить себя, что будет, если все будут вести себя так же, как он".



"В дни противоречий, какими бы трудными они ни были, нельзя терять ориентиры. ЦАХАЛ – это то место, где нужно быть", – сказал он.



Халеви считает, что Израиль должен сохранить модель "народной армии" – модель, при которой все израильтяне должны служить в армии –- на фоне планов правительства снизить возраст, по достижении которого харедим могут получить постоянное освобождение от призыва в армию.



"Это модель, которая требует призыва как можно большего числа израильтян. При правильных корректировках в развивающемся израильском обществе найдется место и способ ее реализации", – считает генерал-лейтенант. "Наша позиция ясна – призыв для всех".