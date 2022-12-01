



Мильчен: большая часть сигар и шампанского была передана Нетаниягу







Миллиардер Арнон Мильчан сказал команде летавшей к нему в Лондон перед дачей показаний в суде над Нетаниягу, что большая часть сигар и шампанского, купленных на его деньги, досталась супругам Нетаниягу, сообщает журналист Авиад Гликман.



Команда юристов на процессе Нетаниягу, в которую входили обвинители по делу 1000 и заместитель генерального прокурора Лиат Бен-Ари, вылетела в Лондон, чтобы “освежить” память Мильчана перед его показаниями по делу 1000.



Адвокаты Нетаниягу пытались заблокировать мероприятие в Лондоне и потребовали, чтобы оно состоялось в офисах прокуратуры в Иерусалиме или Тель-Авиве, но суд отклонил их просьбу.



Вечером 30 ноября прокуратура предоставила команде защиты Нетаниягу обновленную информацию о нестабильном состоянии здоровья миллиардера, после чего прокуратура планирует представить суду просьбу о том, чтобы Мильчен давал показания через трансляцию из своего дома в Лондоне.



Во время встречи с представителями прокуратуры Мильчен подтвердил данные, которые Адас Кляйн озвучила во время дачи показаний в суде относительно личного использования сигар и шампанского Мильченом и его гостями. Мильчен добавил, что большая часть сигар и шампанского досталась Нетаниягу, говорится в сообщении.

