



Мики Зоар: коалиция должна проявить больше готовности к компромиссу по реформам

Министр культуры и спорта Мики Зоар говорит, что правительство должно проявить больше готовности идти на компромисс в отношении пересмотра судебной системы.



Выступая в новостях на 12 канале, министр от партии "Ликуд" сказал, что "реформа необходима, это правильно, но мы пойдем на компромисс, чтобы это было хорошо для народа Израиля".



"Если мы продолжим прятать голову в песок, а общественный раскол углубится, пострадает государство Израиль", — говорит он.



Днем ранее депутат от партии "Ликуд" и председатель комитета Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн призвал заморозить судебную реформу, чтобы провести переговоры с ее оппонентами.