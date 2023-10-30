



МИД Украины ответил на обвинения в причастности к еврейским погромам в Дагестане

Россия пытается обвинить Украину в причастности к происходящему в Махачкале в Дагестане, однако они отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.



Николенко отметил, что угрозы разделаться с евреями - это следствие работы российской государственной пропаганды, десятилетиями культивировавшей среди россиян чувство ненависти к другим народам.



В частности, недавно российский диктатор Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями.



"Обвинение МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане - попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую. Мы глубоко убеждены, что международное сообщество должно решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России и где угодно в мире", - написал Николенко. .



Напомним, вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадали более 20 человек.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале – это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.