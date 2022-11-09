



МИД: Россия вспоминает о переговорах каждый раз, когда терпит поражение

Министерство иностранных дел Украины называет последнее заявление МИД России о готовности к переговорам очередной дымовой завесой и имитацией для перегруппировки. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.



«Заявление МИД России – очередная дымовая завеса. российские чиновники начинают вспоминать о переговорах всякий раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя. В Москве не заинтересованы в восстановлении мира в Украине», – отметил он.



По убеждению Николенко, имитируя готовность к диалогу, Россия пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных, решить вопрос недостатка вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии.



«Мы это уже проходили в 2014-2015 годах», - подчеркнул спикер МИД.



Дипломат также отметил, что действительно заинтересованные в мирных переговорах не уничтожают города и села, не убивают гражданских, не разрушают энергетическую инфраструктуру, не издеваются над жителями временно захваченных территорий, не препятствуют поставкам продовольствия.



«Напомню, что Украина не раз предлагала переговоры. Но всегда получала либо пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматумам Кремля, либо очередные акты геноцида украинцев», - подчеркнул Николенко.



Напомним, 9 ноября спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Россия готова вести переговоры с Украиной «с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент».