



МИД РФ сравнил атаки на Москва-Сити с терактами 11 сентября в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире “Соловьев Live” сравнила атаки на Москва-Сити с терактами 11 сентября 2001 года в США, в результате которых погибли почти три тысячи человек.



По словам Захаровой, атаки беспилотников на Москва-Сити “методологически” совпадают с “мировыми терактами различного масштаба”.



“Давайте посмотрим другой пример – 11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же самая. Москва-Сити – гражданский объект, в котором не только находятся офисы, но и жилые помещения, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения. Та же самая картинка, она как будто повторяется”, – заявила она.



В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят аналогий между ударами украинских беспилотников по Москва-Сити с терактами 11 сентября.



Песков также ответил на вопрос об усилении мер безопасности в Москве.



“Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются”, – заявил пресс-секретарь.



Напомним, что после первой атаки Песков говорил, что повышение уровня террористической опасности в Москве и Подмосковье не планируется, поскольку все “меры безопасности и так усилены”.