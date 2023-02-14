



МИД Польши уволило всех сотрудников, окончивших МГУ

В Польше уволили всех чиновников из Министерства иностранных дел, у которых был диплом об образовании, полученный в Московском государственном университете. Об этом заявил глава ведомства Збигнев Рау, сообщает Gazeta Polska.



Чиновник отметил, что МГУ всегда был "инвестицией в деятельность российского империализма", а также "частью советской мягкой силы".



По словам Збигнева Рау, “все выпускники данного ВУЗа должны были служить государственному разуму Российской империи".



"Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании", – заключил глава польского МИД.

