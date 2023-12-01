Новости » Политика
Международная морская организация не включила в совет РФ | Фото: Фото: IMO
01.12.2023 17:02 Mignews

Международная морская организация не включила в совет РФ

В пятницу, 1 декабря, состоялось заседание Международной морской организации (ММО). Его участники переизбрали новый состав совета на 2024-2025 годы, однако в этом составе не нашлось места Российской Федерации.

Членами Совета на 2024-2025 годы в категории (a) были избраны: Китай, Греция, Италия, Япония, Либерия, Норвегия, Панама, Южная Корея, Великобритания и США.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

"Ассамблея Международной морской организации избрала новый состав совета ММО на 2024–2025 годы. Без России", – написал Президент Украины Владимир Зеленский в своем Х (Twitter) в пятницу, 1 декабря.

Он назвал такое решение справедливым, "ведь никто не нанес больше вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия", и поблагодарил членов ММО за этот ответственный шаг.
 


Напомним, Международная морская организация (англ. International Maritime Organization, IMO) – это специализированное учреждение ООН. Ее деятельность направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь морской.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы