



Международная морская организация не включила в совет РФ

В пятницу, 1 декабря, состоялось заседание Международной морской организации (ММО). Его участники переизбрали новый состав совета на 2024-2025 годы, однако в этом составе не нашлось места Российской Федерации.



Членами Совета на 2024-2025 годы в категории (a) были избраны: Китай, Греция, Италия, Япония, Либерия, Норвегия, Панама, Южная Корея, Великобритания и США.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Ассамблея Международной морской организации избрала новый состав совета ММО на 2024–2025 годы. Без России", – написал Президент Украины Владимир Зеленский в своем Х (Twitter) в пятницу, 1 декабря.



Он назвал такое решение справедливым, "ведь никто не нанес больше вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия", и поблагодарил членов ММО за этот ответственный шаг.



Щойно Асамблея Міжнародної морської організації обрала новий склад Ради ММО на 2024–2025 роки. Без Росії.



Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія.



Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2023



Напомним, Международная морская организация (англ. International Maritime Organization, IMO) – это специализированное учреждение ООН. Ее деятельность направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь морской.