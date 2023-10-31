



Meta вводит в Европе подписку без рекламы на Instagram и Facebook

Компания Meta сообщила в понедельник, что в целях соблюдения требований Европейского союза она предложит пользователям в Европе подписку на использование Facebook и Instagram без рекламы.



Стоимость ежемесячной подписки для пользователей в ЕС, Европейской экономической зоне и Швейцарии составит 9,99 евро для веб-пользователей, а пользователям iOS и Android придется выложить 12,99 евро в месяц.



Принятые в ЕС правила угрожают ограничить возможности компании Meta по персонализации рекламы для пользователей без их согласия и нанести ущерб ее основному источнику доходов.