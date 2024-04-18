



МЕТА отменяет запрет на использование слова "шахид"

Движение за борьбу с антисемитизмом осудило рекомендацию надзорного совета компании Meta отменить запрет на использование арабского слова "shaheed", или "мученик", после годичного рассмотрения.



В настоящее время Meta удаляет любые сообщения с использованием слова "шахид" в отношении людей, внесенных в список "опасных организаций и лиц", в который входят члены исламистских террористических организаций.



"Слово "шахид" - это почетный термин для убийц. Рекомендация Наблюдательного совета Мета может быть расценена как дающая зеленый свет прославлению убийства", - заявил генеральный директор CAM Саша Ройтман Дратва. "Этот термин используется для чествования тех, кто убивает, калечит и терроризирует людей по всему миру, от Усамы бен Ладена до хамасовцев, устроивших бойню 7 октября, и разрешение на его использование посылает совершенно неправильный сигнал".



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"Мы призываем Мета проигнорировать эту глубоко проблематичную рекомендацию и продолжать удалять слово "шахид", которое в подавляющем большинстве случаев используется для прославления террора и кровопролития. Очевидно, что за последние несколько лет социальные медиа-платформы использовались как центры вербовки террористических организаций, и компании, работающие в сфере социальных медиа, должны работать над предотвращением, а не содействовать этому процессу".





