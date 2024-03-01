Место прощания с Навальным оцепила полиция
Правительство России неистово готовилось к похоронам Навального. Именно неистово. Полиция стояла в оцеплении с 6 часов утра. Турникеты завезли еще вчера вечером. Автозаков нагнали столько, что их сложно сосчитать, гладя на фото.
Отпевание Алексея Навального должно произойти в 14:00 в Марьино в церкви “Утоли мои печали”.
Похороны Навального: десятки автозаков, ОМОН, камеры и глушилки— Activatica (@Activatica) March 1, 2024
Полицейские машины и автозаки съезжаются к церкви «Утоли мои печали» в Марьино, где в 14:00 начнётся отпевание Алексея Навального.
Как пишет «Медиазона», по дороге от метро до церкви установлены металлические… pic.twitter.com/ZnDvLXXFab