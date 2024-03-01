



Место прощания с Навальным оцепила полиция

Правительство России неистово готовилось к похоронам Навального. Именно неистово. Полиция стояла в оцеплении с 6 часов утра. Турникеты завезли еще вчера вечером. Автозаков нагнали столько, что их сложно сосчитать, гладя на фото.



Отпевание Алексея Навального должно произойти в 14:00 в Марьино в церкви “Утоли мои печали”.