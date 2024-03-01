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Место прощания с Навальным оцепила полиция
01.03.2024 10:41 MIGnews.com

Место прощания с Навальным оцепила полиция

Правительство России неистово готовилось к похоронам Навального. Именно неистово. Полиция стояла в оцеплении с 6 часов утра. Турникеты завезли еще вчера вечером. Автозаков нагнали столько, что их сложно сосчитать, гладя на фото.

Отпевание Алексея Навального должно произойти в 14:00 в Марьино в церкви “Утоли мои печали”.


Фоторепортаж
Место прощания с Навальным оцепила полиция
Место прощания с Навальным оцепила полиция | Фото 1
Место прощания с Навальным оцепила полиция | Фото 2
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