



Мэр Лондона поддержал схему "автомобили для Украины"

Мэр Лондона пообещал поддержать отправку в Украину автомобили, которые в любом случае были бы утилизированы.



Ранее мэр дал понять, что не считает возможным изменить схему экспорта автомобилей в соответствии с действующим законодательством.



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Согласно схеме утилизации Ulez, которая вступила в силу в августе, жители Лондона, чьи автомобили не соответствуют нормам выбросов, могут получить до 2000 фунтов стерлингов при утилизации своих автомобилей.



"Мы понимаем, что существует особая потребность для Украины в автомобилях с базой 4×4, а также в машинах экстренных служб", - говорится далее.

Мэр Хан и бывший министр обороны Уоллес заявили, что пришли к такому выводу после "бесед с городской администрацией Киева и другими партнерами".



Ранее газета The Telegraph сообщала, что Городской глава Киева Виталий Кличко обратился к своему лондонскому коллеге с письмом, в котором предложил эту идею в рамках программы утилизации - передать Украине автомобили, которые должны утилизировать.

