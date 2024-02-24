



Мелони: если бы не вторжение РФ в Украину, резни в Израиле не было бы

Резня 7 октября в Израиле, устроенная ХАМАСом, стала прямым последствием российского полномасштабного вторжения в Украину.



Такое заявление в интервью газете il Giornale по случаю второй годовщины войны в Украине сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.



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"Если бы Россия не вторглась в Украину, ХАМАС со всей вероятностью не обрушился с такой атакой на Израиль. Было неизбежно, что столь серьезное нарушение международной системы, основанной на праве, причем со стороны постоянного члена Совбеза ООН, будет иметь каскадные последствия для других регионов и участников мира, от Ближнего Востока до Балкан, вплоть до Африки", - сказала она.



По словам Мелони, если в Украине не будет восстановлен мир, вспышки конфликтов по всему миру продолжатся.