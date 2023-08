Медведеву в ответ на ядерные угрозы дали совет об алкоголе

Советница по коммуникациям руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривная посоветовала заместителю главы Совбеза РФ Дмитрию Медведеву создать собственный вид водки вместо того, чтобы сыпать ядерными угрозами.



Об этом в ответ на его посты она написала в Telegram.



"Для Медведева стоило бы разработать специальную серию водки в виде ракеты-носителя ядерной бомбы. Чтобы он, когда выпивал, мог бросать эту бутылку в стенку и чувствовать "величие", – пошутила Заривная.



Что примечательно, на ядерные угрозы Медведева, которого на мировой арене подозревают в слабости к алкоголю, также отреагировал и американский сенатор от "Республиканской партии" Линдси Грэм.



"Время протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не работает, выйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти", – написал Грэм.



To my Russian friends who talk about using nuclear weapons in Ukraine: You need to understand that would be an attack on NATO itself, given Ukraine’s proximity to NATO territory.



Time to sober up, realize that your barbaric invasion of Ukraine is not working, withdraw and save…