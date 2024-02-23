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Медведева не остановить – теперь пугает украинцев лагерями в Сибири
23.02.2024 12:38 Mignews

Медведева не остановить – теперь пугает украинцев лагерями в Сибири

Украинцы, находящиеся на временно оккупированных территориях и "вредящие РФ", должны быть наказаны. Уверен в этом когда-то президент, а ныне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Так, Медведев пообещал "разоблачить и отправить в Сибирь для перевоспитания в трудовых лагерях" украинцев, которые не радуются "новым властям" в захваченных регионах, сообщается в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Они подчеркивают, что показательные судебные процессы и репрессии сталинской эпохи также начинались с арестов и расстрелов "саботажников", и Медведев использует именно сталинскую риторику в отношении жителей оккупированных Россией территорий.

Как сообщал Mignews, накануне Дмитрий Медведев заявил, что войскам РФ придется "дойти до Киева", и что Россия уже "заждалась Одессу". В ответ на это европейские чиновники посоветовали Медведеву "подлечить голову".

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