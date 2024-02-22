



​​​​​​​Медведев снова собрался "дойти до Киева и вернуть Одессу домой"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в очередной раз заявил, что для достижения своих целей Москве может понадобиться "дойти до Киева". Такое мнение бывший президент РФ высказал в интервью российским СМИ.



"Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал (о необходимости создания защитной границы - ред.), нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то спустя какое-то время, возможно, в какую-то другую фазу развития этого конфликта", - заявил Медведев.



Необходимость дойти до Киева замглавы Совбеза РФ обосновал двумя причинами: тем, что Киев, по его словам, "русский город", и тем, что именно оттуда "выходит международная угроза существованию России", поскольку Киевом якобы "руководит интернациональная бригада противников России на главе из США".



Вспомнил Медведев и об Одессе. Он заявил, что город "давно ждут в составе России".



"Об Одессе я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И все. Мы заждались Одессу в Российской Федерации. Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке они говорят. Это наш российский город", - подчеркнул заместитель главы Совбеза РФ.