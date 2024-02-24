



Медведев поклялся "отомстить" Евросоюзу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами в адрес Евросоюза.



Причиной послужил 13-й пакет санкций против России.



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"Мы привыкли к их бесконечным ограничениям и научились жить с ними. Но на что хочу обратить внимание сегодня: эти запреты направлены уже не против властей или бизнеса в стране, о чем любит говорить наш противник. Они приняты против всего населения России. Например, запрет платежной системы "Мир" и ограничения на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране", - посетовал он.



Медведев призвал россиян осуществлять на территориях стран Запада "иную активность, о котором не принято говорить публично".



"Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно. Они наши враги. Создавать им возможные трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира. Делать это постоянно, системно и максимально открыто", - добавил он.