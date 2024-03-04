



Медведев объявил всю Украину территорией России

“Украина является частью России, несмотря на заявления украинских политиков, поэтому Москва собирается установить контроль над всей ее территорией” - , заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. “Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия”, — отметил Медведев в ходе выступления на марафоне общества “Знание”.



По его словам, территории по обоим берегам Днепра — “неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому, обречены”. Зампред Совбеза призвал оппонентов Москвы “зарубить себе на носу”, что “чужой земли России не надо, но свое она не отдаст”.

