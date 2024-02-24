



Мать Навального обвинила следователей в надругательстве над телом

Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила потребовала возбудить уголовное дело против следователей СК РФ по статье о надругательстве над телом умершего.



По словам соратника политика Ивана Жданова, соответствующее заявление на имя руководителя управления следственного комитета по Ямало-Ненецкому округу подали ее адвокаты.



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"В соответствии с православными канонами тело усопшего принято хоронить на третьи сутки. На сегодня прошло уже 8 дней с момента смерти Навального, но до настоящего времени тело так и не предано земле", - сказано в заявлении.



Уточняется, что следователь Варапаев сообщил матери Навального об установлении причины смерти. Тем не менее, должностные лица продолжают настаивать на тайных похоронах и угрожают "совершить противоправные действия с телом".



"Учитывая вышеизложенные факты, полагаю, что в действие должностных лиц СУ СК по ЯНАО усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ, то есть в настоящее время происходит надругательство над телом умершего", - добавили адвокаты.