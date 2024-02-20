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Мать Навального обратилась к Путину с требованием
20.02.2024 14:55 Алина Груднева

Мать Навального обратилась к Путину с требованием

Мать умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.

Она в очередной раз напомнила, что ей не выдают тело сына для достойных похорон.

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Пятый день я не могу увидеть его. Мне не выдают его тело, мне даже не говорят, где он находится. Обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело моего сына Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить", - сказала она.
 

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