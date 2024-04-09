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Марокканец, протестовавший против связей с Израилем, получил пять лет тюрьмы
09.04.2024 18:20 MIGnews.com

Марокканец, протестовавший против связей с Израилем, получил пять лет тюрьмы

Активист, критиковавший решение Марокко нормализовать отношения с Израилем, был приговорен к пяти годам тюрьмы, сообщает правозащитная группа.

Абдул Рахман Занкад из Мохаммедии, Марокко, был арестован в марте после того, как опубликовал в Facebook пост о войне между Израилем и ХАМАСом и решении Марокко установить дипломатические отношения с Израилем в 2020 году, говорится в заявлении Марокканского агенства по правам человека.

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В понедельник суд признал его виновным в оскорблении конституционного института и подстрекательстве. Он также был оштрафован на 50 000 марокканских дирхамов (5 000 долларов). Группа защиты гражданских свобод, которая организует юридическую защиту протестующих, называет обвинения необоснованными и говорит, что судебный процесс нарушил право Занкада на справедливое судебное разбирательство.

Его приговор "лишь укрепляет уверенность в том, что мы находимся в государстве, пронизанном авторитаризмом и тиранией", - заявляет группа.

 

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