



Макрон призвал к "гуманитарной паузе" в Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к "гуманитарному прекращению огня" в Газе, чтобы защитить гражданское население.



По словам французского лидера, "все жизни имеют равную ценность", а борьба с террором не может "вестись без правил".



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Макрон осудил резню, устроенную ХАМАСом 7 октября в Израиле, отметив, что террористическая организация навлекла на гражданское население Газы "ужасные последствия". Он также настоял на том, что Израиль имеет право на самооборону.



"Борьба с терроризмом не может осуществляться без правил. Израиль это знает", - подчеркнул он.

