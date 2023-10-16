



Макрон после убийства учителя в школе: мы должны быть безжалостны

Президент Франции Эммануэль Макрон после смертоносного теракта в школе в городе Аррас, который был совершен чеченцем, призвал беспощадно бороться со всеми, кто пропагандирует ненависть и террористические идеологии.



Соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети.



Макрон поручил министру внутренних дел изучить особый подход к молодым людям с Кавказа в возрасте от 16 до 25 лет. Елисейский дворец призвал собирать досье на радикально настроенных, которые в последствии могут выслать из Франции.



"Цель - убедиться, что все радикально настроенные люди, которые должны быть депортированы, покинули страну", - сказано в заявлении.