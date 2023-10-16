Макрон после убийства учителя в школе: мы должны быть безжалостны
Президент Франции Эммануэль Макрон после смертоносного теракта в школе в городе Аррас, который был совершен чеченцем, призвал беспощадно бороться со всеми, кто пропагандирует ненависть и террористические идеологии.
Соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети.
Макрон поручил министру внутренних дел изучить особый подход к молодым людям с Кавказа в возрасте от 16 до 25 лет. Елисейский дворец призвал собирать досье на радикально настроенных, которые в последствии могут выслать из Франции.
"Цель - убедиться, что все радикально настроенные люди, которые должны быть депортированы, покинули страну", - сказано в заявлении.
À vous, professeurs, chefs d’établissement, personnels de l’Éducation nationale et des collectivités territoriales,— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 16, 2023
À vous élèves de France,
Ce matin, Dominique Bernard aurait dû retrouver la cité scolaire Gambetta d’Arras. Exercer le beau métier…