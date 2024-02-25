



Макрон намерен послать Путину "четкий сигнал"

Президент Франции Эммануэль Макрон соберет в Париже около 20 европейских лидеров.



По данным The Guardian, совещание по поводу Украины состоится 26 февраля.



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Макрон хочет послать Кремлю сигнал о том, что РФ не выиграет в войне.



"Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит в Украине. Наша цель - разбить эту идею, которую он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом победит", - сообщил советник Макрона.