



Лукашенко: я 30 лет готовлюсь к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он 30 лет готовится к войне, поэтому белорусский народ живет мирно. Об этом он сообщил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, передает «БелТА».



По словам Лукашенко, жизнь без войны является результатом «кропотливой ежедневной работы».



Белорусский лидер рассказал, что в интернете можно прочитать много упреков в его адрес, что он ведет подготовку к войне.



«Почти 30 лет я каждый день вместе с вами готовился и готовлюсь к войне. Может быть, и поэтому мы сегодня живем под мирным небом», — сказал президент.



Он также назвал нынешний период самым сложным «в истории суверенной Беларуси, да и всего мира в целом».



Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность.



«Мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — цитирует белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».