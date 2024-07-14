Новости » Политика
Лукашенко передумал и отвел войска от границы
14.07.2024 21:30 Алина Груднева

Лукашенко передумал и отвел войска от границы

Александр Лукашенко больше не видит никакой напряженности на границе между Беларусью и Украиной, потому приказал отвести оттуда войска.

Об этом сообщает агентство "БелТа".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По данным издания, Лукашенко заявил, что напряженность на границе была устранена.

"После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", - сказал он.

По его словам, в стране "нет никаких осложнений с украинцами".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы