



Лукашенко передумал и отвел войска от границы

Александр Лукашенко больше не видит никакой напряженности на границе между Беларусью и Украиной, потому приказал отвести оттуда войска.



Об этом сообщает агентство "БелТа".



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По данным издания, Лукашенко заявил, что напряженность на границе была устранена.



"После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", - сказал он.



По его словам, в стране "нет никаких осложнений с украинцами".