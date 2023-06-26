



Lockheed-Martin будет выпускать по 1000 крылатых ракет в год, а что с Израилем?





Война в Украине выявила острую потребность стран в системах StandOff, которое можно запускать вне зоны действия систем ПВО и таким образом сохранять пусковую платформу. Одним из основных инструментов, используемых русскими и украинцами в войне, являются высокоточные ракеты и снаряды. Россияне демонстрируют, что умеют производить десятки крылатых ракет в месяц, несмотря на санкции и другие трудности в условиях войны.





В США не сводят глаз с происходящего на Украине - первой "большой войны" в современности со времен Второй мировой войны. Американские стратеги смотрят на российскую армию и думают о китайской армии. И они понимают, что как бы ни было трудно против российской армии в Европе, им будет гораздо труднее в Азии - против китайской армии.



Более того, Китай - огромная страна, и дальность систем StandOff должна быть соответствующей, с учетом развертывания китайских систем ПВО.



"По состоянию на декабрь 2021 года компания Lockheed поставила 3 329 ракет JASSM (A и B) и в настоящее время производит более 500 ракет в год. ВВС США и Lockheed инвестировали средства в новые производственные мощности и модернизацию, чтобы обеспечить постепенное увеличение производства до 1000 ракет JASSM/LRASM в год", - пишет издание AirPower NEW1.



Это ракеты, рассчитанные на дальность от 580 км до 1000 км (JASSM-ER) с дозвуковой скоростью около 0,9 Маха. Ракета LRASM создана на основе JASSM-ER и предназначена для использования в качестве противокорабельного оружия. Предполагается, что это большие дальности, чем дальности китайских ПВО.



А что насчет Израиля? Как и все, что связано с ракетами в Израиле, вопрос о крылатых ракетах в Израиле также засекречен, и вокруг него нет публичных дискуссий. Сколько их, каков радиус действия и т.д. В отличие от США, Израиль до сих пор верит, что израильские ВВС достигнут превосходства в воздухе (то есть уничтожат все системы ПВО противника), и поэтому крылатые ракеты не являются необходимым оружием. Если есть возможность подвести самолет близко к цели, то крылатая ракета не нужна.



Сколько крылатых ракет производится в год в Израиле? Поскольку это не критическое оружие, согласно израильской концепции, речь идет о производстве небольших партий по заказу, а не о "сборочном конвейере". Производственные мощности засекречены, но, вероятно, они очень малы.

