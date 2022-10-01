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Лиз Трасс обещает «подбить военную машину Путина»
01.10.2022 21:57 Mignews.ua

Лиз Трасс обещает «подбить военную машину Путина»

Великобритания хочет «подбить военную машину Путина» и ручается, что он проиграет «эту незаконную войну». 

Такое заявление сделала премьер-министр этой страны Лиз Трасс. 

«Великобритания никогда не признает Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье ничем иным, как территорией Украины», - заявила она.

Политик подчеркнула, что «правительство Великобритании без колебаний будет предпринимать дальнейшие действия, в том числе введет больше санкций, чтобы подбить военную машину Путина». 

«Мы ручаемся, что он проиграет эту незаконную войну», - заверила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.


 

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