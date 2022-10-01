



Лиз Трасс обещает «подбить военную машину Путина»

Великобритания хочет «подбить военную машину Путина» и ручается, что он проиграет «эту незаконную войну».



Такое заявление сделала премьер-министр этой страны Лиз Трасс.



«Великобритания никогда не признает Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье ничем иным, как территорией Украины», - заявила она.



Политик подчеркнула, что «правительство Великобритании без колебаний будет предпринимать дальнейшие действия, в том числе введет больше санкций, чтобы подбить военную машину Путина».



«Мы ручаемся, что он проиграет эту незаконную войну», - заверила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.





