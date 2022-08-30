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Ликуд о письмах по поводу трагедии на горе Мерон: политический шаг
30.08.2022 18:31 Алина Груднева

Ликуд о письмах по поводу трагедии на горе Мерон: политический шаг

В Ликуде ответили на выводы комиссии по расследованию трагедии на горе Мерон, в которой обвинили Биньямина Нетаниягу, Амира Охана и других высокопоставленных лиц в причастности к трагедии.

 
В партии считают рассылку соответствующих писем с предупреждениями в преддверии ноябрьских выборов в Кнессет политизированной. 
 
"Мы разделяем огромную боль семей. С момента создания государства ни одна государственная следственная комиссия не направляла предупредительных писем конкурентам на выборах в период выборов. К сожалению, следственная комиссия, созданная по инициативе правительства Беннета-Лапида, решила сделать это", - сказано в заявлении.

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