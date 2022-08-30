



Ликуд о письмах по поводу трагедии на горе Мерон: политический шаг

В Ликуде ответили на выводы комиссии по расследованию трагедии на горе Мерон, в которой обвинили Биньямина Нетаниягу, Амира Охана и других высокопоставленных лиц в причастности к трагедии.

В партии считают рассылку соответствующих писем с предупреждениями в преддверии ноябрьских выборов в Кнессет политизированной.

"Мы разделяем огромную боль семей. С момента создания государства ни одна государственная следственная комиссия не направляла предупредительных писем конкурентам на выборах в период выборов. К сожалению, следственная комиссия, созданная по инициативе правительства Беннета-Лапида, решила сделать это", - сказано в заявлении.