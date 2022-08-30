



Трагедия на горе Мерон: выводы комиссии по расследованию

Комиссия по расследованию катастрофы на горе Мерон раскрыла содержание письма с предупреждением, которое было направлено бывшему премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

"Он не действовал так, как ожидалось от премьер-министра. Как человек, занимавший пост премьера более 12 лет подряд, Нетаниягу должен был знать, что за могилой раввина на горе Мерон плохо ухаживали на протяжении многих лет, и была опасность для многих участников паломничества, которое проводится ежегодно в Лаг ба-Омер", — цитируют СМИ текст письма.

Напомним, что в давке погибли год назад 45 человек. По данным комиссии, вопросы безопасности неоднократно доводились до сведения правительства на протяжении многих лет.

"Бывший премьер-министр не обеспечил эффективного контроля за тем, как правительство занимается этим вопросом", — добавили в комиссии.

Относительно тогдашнего министра внутренней безопасности Амира Охана, уточняется, что он не придал должного значения серьезности опасности и не задал достаточно вопросов по этому поводу.

Комиссия обвиняет начальника полиции Коби Шабтая в том, что тот недостаточно спланировал ожидаемое скопление людей на празднике.

"Реагирование на опасность переполненности со стороны полиции было реакционным, а не превентивным, и план необоснованно полагался на способность руководства полиции визуально определять опасные места скопления людей", - сказано в тексте.