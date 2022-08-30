



Ганц о выводах по трагедии на горе Мерон: урок будет извлечен

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал выводы комиссии по расследованию катастрофы на горе Мерон годичной давности.

Согласно отчету , в смертоносной давке ответственность возложили на лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу других высокопоставленных лиц.

"Мы не ищем виноватых — мы ищем ответственных и пытаемся извлечь урок. Вот почему я потребовал, чтобы государственная комиссия расследовала катастрофу", — сказал Ганц.

Министр отметил, что он и комиссия продолжат "копать", чтобы выяснить истину и убедиться в том, что уроки полностью усвоены.