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Ганц о выводах по трагедии на горе Мерон: урок будет извлечен
30.08.2022 17:57 Алина Груднева

Ганц о выводах по трагедии на горе Мерон: урок будет извлечен

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал выводы комиссии по расследованию катастрофы на горе Мерон годичной давности.

 
Согласно отчету, в смертоносной давке ответственность возложили на лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу других высокопоставленных лиц.  
 
"Мы не ищем виноватых — мы ищем ответственных и пытаемся извлечь урок. Вот почему я потребовал, чтобы государственная комиссия расследовала катастрофу", — сказал Ганц.
 
Министр отметил, что он и комиссия продолжат "копать", чтобы выяснить истину и убедиться в том, что уроки полностью усвоены.

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