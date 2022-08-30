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Трагедия на горе Мерон: Нетаниягу и другие получили письма
30.08.2022 16:21 Алина Груднева

Трагедия на горе Мерон: Нетаниягу и другие получили письма

Комиссия по расследованию катастрофы на горе Мерон опубликовала список получателей, которым были отправлены письма с предупреждениями.

 
По данным Ynet, их получили следователи и свидетели.
 
Согласно заявлению, письма направлены Биньямину Нетаниягу, Амиру Охана, Яакову Авитану, Яакову Шабтаю и другим высокопоставленным представителям местных властей, министерства по делам религии и полиции.
 
Комиссия может признать их частично ответственными за самую страшную гражданскую катастрофу в истории Израиля.

"Мы считаем, что лица, занимающие руководящие должности, обладающие широкими и значительными полномочиями, должны нести ответственность", — говорится в заявлении.

Уточняется, что те, кто получают письма, могут подвергнуться "негативному влиянию результатов расследования".

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